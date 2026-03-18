Reformas electorales se someterán al pleno el octubre, “debemos ir despacio”, dice Toño Rivera

Tegucigalpa – El presidente de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas dijo este miércoles que las reformas electorales se tiene contemplado someterlas discusión del pleno hasta octubre de este 2026. “Debemos ir despacio”, expresó.

“Tenemos que ir despacio y con buena letra, si nosotros vamos rápido y no conseguimos los consensos, no va a haber una sola reforma electoral. Aquí se necesitan 86 votos para cada una de ellas, por consiguiente el buscar el consenso y el diálogo no es fácil”, describió.

Rivera Callejas señaló que es mejor ir despacio “a ritmo de valls”, pero que se lleven a cabo. “La comisión electoral nos hemos comprometido para octubre de este año someterlas al pleno y aprobarlas”, reforzó.

La comisión legislativa sostuvo una reunión esta mañana con la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien declaró que encontraron una gran apertura por parte del Legislativo.

“Hemos entregado el documento de reformas que el Consejo Nacional Anticorrupción ha planteado y que como la ha dicho el presidente de la comisión es un tema que se está trabajando”, expresó Castellanos.

Puso a disposición el CNA para sistematizar el trabajo que se está realizando con respecto a las reformas electorales que clama la población hondureña.

“Este es un trabajo que requiere plantear el país, el Congreso Nacional y por supuesto darle respuestas claras a la ciudadanía”, manifestó.

Pidió paciencia para llevar las reformas electorales porque es un tema delicado para el país, ya que estas deben ser precisas y sobretodo que solucionen los problemas presentados en los últimos comicios.

Reconoció que este tipo de reformas necesitan de dos legislaturas para ser aprobadas.

De su lado, el representante de sociedad civil, Rafael Jerez, englobó que entre las cinco propuestas que el CNA entregó al Parlamento, están: 1. Ciudadanización de las mesas electorales; 2. Aprobación de la segunda vuela; 3. Modificar el proceso de selección de funcionarios de los entes electorales; 4. Desclasificar los informes de aportaciones privadas que hacen sujetos a los candidatos; 5. Modificar el modelo de justicia electoral en el país.

El próximo lunes se entregará el documento formal por parte del CNA a la comisión legislativa. JS