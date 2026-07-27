Reformas al subsector eléctrico dependen del respaldo de la bancada liberal, afirma diputado Rivera Callejas

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró que la aprobación de las reformas al subsector eléctrico continúa dependiendo del respaldo de la bancada del Partido Liberal, cuyos diputados han presentado una serie de sugerencias que, según indicó, han sido incorporadas por la comisión de dictamen.

Rivera Callejas explicó que se espera que este día los congresistas liberales concluyan la presentación de nuevas observaciones al proyecto. De concretarse un acuerdo y contar con los votos necesarios, el dictamen será presentado para su discusión en el pleno del Congreso Nacional.

«Dependemos de los votos del Partido Liberal. Ellos han estado haciendo sugerencias y la comisión de dictamen las ha estado aceptando. Se supone que este día van a terminar de presentar otras sugerencias; si lo hacen y tenemos los votos, se va a presentar a discusión. Si no, vamos a seguir buscando los votos», expresó el legislador.

El parlamentario también descartó que exista la posibilidad de que las reformas sean aprobadas de forma sorpresiva o mediante un «madrugón», al considerar que el presidente del Congreso Nacional actuará con apego al procedimiento legislativo.

«Hay que descartar esa tesis. Tenemos un presidente del Congreso Nacional demócrata por excelencia y no lo va a hacer. Hay que esperar que esté la mayoría del Congreso; estamos consiguiendo los votos», manifestó.

Rivera Callejas insistió en que las reformas son necesarias para fortalecer el sistema eléctrico nacional y recuperar la estabilidad del subsector, particularmente el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

No obstante, evitó precisar cuántos votos tienen asegurados, aunque reconoció que aún requieren el respaldo de la bancada liberal.

«No podemos hablar del número de votos que tenemos, pero faltan los votos del Partido Liberal. Hay muchas sugerencias aceptadas por esa bancada y esperamos que esta semana se pueda llegar a un acuerdo», puntualizó.

El Congreso Nacional convocó a los diputados a una sesión ordinaria del pleno programada para este lunes 27 de julio a las 4:00 de la tarde, donde podría avanzar la discusión de las reformas si previamente se alcanza el consenso político necesario.LB