Reformas al subsector eléctrico buscan modernizar un modelo rezagado y fortalecer la competitividad del país

Tegucigalpa – Las reformas al subsector eléctrico que actualmente son socializadas en el Congreso Nacional antes de su discusión y aprobación por el pleno representan una oportunidad para modernizar el sistema energético hondureño, mejorar su sostenibilidad financiera y atraer inversión, afirmó la embajadora de Honduras en Colombia y experta en inversión, Jacqueline Foglia.

Foglia, consideró que las reformas al subsector eléctrico que se analizan en el Congreso Nacional responden a la necesidad de actualizar un modelo que, a su juicio, ha quedado rezagado frente a las nuevas demandas del país.

«Ya llevamos 60 o 70 años con el modelo de la estatal eléctrica. En aquel momento Honduras tenía cerca de tres millones de habitantes y ese esquema funcionaba, pero el tiempo ha pasado y ahora somos alrededor de 10 millones de personas, con mayor demanda energética y acceso a tecnologías más avanzadas», señaló.

Foglia explicó que la evolución demográfica, tecnológica y económica obliga a replantear el funcionamiento del sector eléctrico para garantizar un servicio eficiente y competitivo para todos los hondureños.

«Es responsable como país reestructurar el modelo para lograr una mayor competitividad y asegurar que se continúe ofreciendo el servicio energético a toda la población», manifestó la embajadora.

Asimismo, sostuvo que las reformas no deben interpretarse necesariamente como un proceso de privatización, sino como una modernización acorde con los tiempos actuales.

«Muchos dicen que se va a privatizar, pero yo digo que todo tiene que modernizarse de acuerdo con las necesidades. Ya no usamos fax; hoy la tecnología es de punta. De igual manera, la estatal eléctrica tiene que evolucionar», expresó.

Foglia, también reconoció que el modelo vigente enfrenta serias dificultades financieras, lo que ha contribuido al incremento de la deuda del sector.

«Se tiene que reconocer que ese mismo modelo no ha venido funcionando. La estatal está en crisis y cada día nos estamos endeudando más por esa causa», advirtió.

Finalmente, Foglia enfatizó que Honduras necesita contar con un sector eléctrico sólido y competitivo para atraer inversiones y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y la creación de empleo. LB