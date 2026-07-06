Reformas al femicidio reducirían mora judicial, apunta abogado penalista

Tegucigalpa – El abogado penalista Hermes Ramírez afirmó que la reciente reforma al Código Penal, orientados a endurecer las penas por femicidios, permitiría reducir la mora judicial, al trasladar estos casos desde la jurisdicción ordinaria hacia un circuito judicial específico.

La reforma incrementa las penas de prisión para el asesinato contra mujeres, que pasan de 40 a 60 años, además de establecer agravantes específicas para su aplicación.

La normativa también contempla la creación de juzgados especializados para el conocimiento de femicidios, delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer.

De acuerdo con el profesional del derecho, esta medida no solo tiene un carácter punitivo más severo, sino que también busca agilizar los procesos judiciales.

Ramírez detalló los cambios en las normativas representan un cambio estructural en el abordaje de la violencia de género en Honduras.

“Esto va a venir también a generar mayor sensibilización, información por parte de los tribunales de justicia a la hora de poder judicializar estos casos, pero también es por un asunto de seriedad y de combate a la impunidad” expresó el abogado.

En ese sentido, afirmó que la implementación de estos tribunales especializados permitiría reducir la mora judicial, al trasladar estos casos desde la jurisdicción ordinaria hacia un circuito judicial específico.

Por último, añadió que la reforma se enmarca en compromisos internacionales asumidos por el país con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y combatir la impunidad en estos delitos contra la mujer. AD