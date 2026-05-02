Reformas a ley para comisiones evaluadora anuncia Presidente del Congreso 

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se impulsarán reformas a la ley que regula el funcionamiento de las comisiones evaluadoras para la selección de candidatos a cargos públicos.

El titular del Legislativo explicó que uno de los principales cambios será eliminar la práctica de enviar listados con calificaciones numéricas o porcentuales, ya que, según afirmó, esto ha generado presión sobre el Congreso al momento de tomar decisiones.

“Nos ha causado daño cuando las comisiones nos mandan evaluados porcentualmente. La gente exige que se elija al primer lugar, y eso se vuelve una camisa de fuerza para el Congreso”, señaló Zambrano.

El diputado sostuvo que el Congreso debe tener la facultad de evaluar integralmente a los aspirantes, más allá de una puntuación.

En ese sentido, adelantó que se solicitará a las comisiones evaluadoras que únicamente remitan listados de candidatos considerados aptos para el cargo, sin establecer un orden de mérito basado en calificaciones.

“Lo que nos tienen que enviar es quiénes son aptos para ocupar el cargo, con sus evaluaciones, hojas de vida y documentos. Es el pleno quien tiene la última palabra”, afirmó.

Zambrano detalló que este nuevo formato será incorporado mediante reformas legales, pero que intentarán comenzar a aplicarlo en el actual proceso para elegir las vacantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Finalmente, reiteró que para la elección de estos puestos se requieren al menos 86 votos en el Congreso Nacional, por lo que insistió en la necesidad de generar consensos entre las distintas bancadas. AD