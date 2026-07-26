Reforma energética busca mejorar servicio y no privatizarlo, reafirma presidente Zambrano

Tegucigalpa – En el marco de su visita a San Marcos de Colón, Choluteca, donde participó en la inauguración de la Feria Patronal 2026, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó este sábado que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica permitirán mejorar el servicio y reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sin privatización.

– Decreto legislativo establece que fondos de venta del avión presidencial deben destinarse exclusivamente a salud y educación, recordó Zambrano.

Además, Zambrano reafirmó que los recursos provenientes de la venta del avión presidencial deberán invertirse en los sectores de salud y educación.

El titular del Poder Legislativo afirmó que las reformas eléctricas, pendientes de tercer y último debate, responden a la urgencia de atender la situación financiera de la ENEE, que, según indicó, registra pérdidas cercanas a los 16.000 millones de lempiras al año, recursos que terminan siendo cubiertos con fondos del Presupuesto General de la República.

“Con ese dinero se podría invertir en carreteras, en salud y en educación, pero por el mal manejo histórico de la ENEE hoy el pueblo tiene que cubrir esas pérdidas”, manifestó.

Zona sur es ejemplo de avance

El presidente Zambrano explicó que la iniciativa busca fortalecer el sistema de transmisión eléctrica para ofrecer un servicio más estable y reducir los constantes apagones y bajones de energía que afectan a distintas regiones del país.

Como ejemplo, mencionó los trabajos realizados en Choluteca y Valle, donde la conexión al sistema desde la subestación de Agua Fría comenzó a mostrar resultados positivos.

“Ya nos reportaban que han disminuido los problemas. Ya no han habido bajones ni apagones, pero ahora hay que darle seguimiento a ese proceso”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la reforma pretende mejorar el costo del servicio para los usuarios.

“Lo que quiere la reforma es darle un buen servicio a la gente y un mejor precio. Solo esta reforma va a poder mejorar el servicio y también los precios de la facturación de energía”, afirmó.

Sobre los señalamientos de una supuesta privatización de la Enee, el presidente del CN aseguró que esas afirmaciones responden a discursos políticos y rechazó que ese sea el objetivo de la propuesta.

En relación con la reciente venta del avión presidencial, Zambrano recordó que el decreto legislativo aprobado para realizar dicha operación establece que los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a salud y educación, por lo que será el Poder Ejecutivo el encargado de informar sobre su ejecución.

El presidente del Congreso señaló que la venta generó alrededor de 137 millones de lempiras, recursos que, según afirmó, deberán invertirse en ambos sectores conforme a lo aprobado por el Legislativo.

“Desde el primer día del Gobierno se planteó vender el avión. Ya se vendió y esos recursos tienen que invertirse entre salud y educación”, puntualizó. JS