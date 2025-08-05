Reforma al flujo del TREP es una salida que da certidumbre, estima Antonio Rivera

Tegucigalpa – El diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas afirmó este martes que la reforma al flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) acordado en las últimas horas por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una salida que da certidumbre.

(Leer) Nuevo flujo del TREP garantiza que transmisión será publicada íntegramente

El parlamentario señaló que la metodología acordada entre los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa ahora se verificará el 100 % de las actas, además de que se auditará el código fuente y se publican en tiempo real las actas que tienen inconsistencias.

En tal sentido, Rivera Callejas destaca que sí habrá verificación humana solo que no el mismo día de la divulgación sino que el día siguiente.

“Una vez que el acta esté firmada por los cinco miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV), y que se escanee al centro de cómputo, podría ser que un mínimo porcentaje de actas en vez de leer el número 7 leyó el número 1 y en vez de sacar 70 votos, le ponen 10 votos. Esa acta se etiqueta y se señala que va con inconsistencia y si se divulga pero no se suma y al día siguiente se corrige”, explicó.

El diputado del Partido Nacional dijo que la solución es intermedia, y defendió que la misma es creada por los técnicos no por los políticos y que como mencionó la presidenta del CNE, Cossette López, se visualizará en tiempo real.

“Esa fue la solución a la que llegaron los técnicos y creo que es bueno para la democracia y para el país y le da fluidez al cronograma electoral”. VC