Reese Witherspoon coescribe su primera novela de suspenso, a la venta en otoño de 2025

Los Ángeles (EEUU) – La actriz Reese Witherspoon (‘The Morning Show’) anunció este miércoles que está coescribiendo su primera novela de suspense junto al célebre autor estadounidense Harlan Coben, cuyo lanzamiento está previsto para otoño del año que viene.

«Como gran fanática del trabajo de Harlan, no puedo creer que haya aceptado coescribir una novela conmigo», celebró la actriz oscarizada en una publicación de Instagram junto a una fotografía de ambos.

«¡O soy la persona más persuasiva del mundo o la idea de este libro es demasiado buena! ¿Quizás ambas cosas? ¡Sinceramente, no puedo esperar a que todos ustedes lo lean!», agregó Witherspoon.

La novela, de la que por el momento se desconocen más detalles acerca de la trama o el título, tiene previsto lanzarse al mercado en otoño de 2025, aunque el sitio de venta anticipada Hachette Book Group precisa el 14 de octubre como fecha de lanzamiento de este libro, de 352 páginas.

Coben ha escrito más de una treintena de novelas, doce de las cuales han sido adaptadas al cine y la televisión, entre ellos ‘Fool Me Once’, que se estrenó este año en Netflix.

Por su parte, Witherspoon inició en 2017 un club de lectura y su empresa de medios, Hello Sunshine, ha llevado a la pantalla adaptaciones como la comedia ‘Something From Tiffany’s’ (2022) o el drama ‘Big Little Lies’ (2017), en el que aparecen Nicole Kidman, Laura Dern y Maryl Streep.

La actriz ganó en 2005 el Oscar a mejor actriz por su papel en ‘Walk the Line’ (‘En la cuerda floja’), película con la que también logró uno de los dos Globos de Oro que posee, además de un BAFTA. EFE