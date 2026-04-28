Reelecto Mario Agüero Lacayo como presidente de Sociedad de Garantías Recíprocas Confianza

Tegucigalpa – Mario Agüero Lacayo, fue reelecto por las instituciones financieras socias como presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Garantías Recíprocas Confianza (SA-FGR), para el periodo 2026-2028, quien alcanza 12 años en el cargo.

Agüero Lacayo, es acompañado en la directiva por Juan José Lagos en la vicepresidencia, la secretaria Lesly Araujo, la tesorera Yolanda Rivera y se suma al nuevo periodo, en representación del sector cooperativo, Rosa Maria Palma Ramos y como socio beneficiario, Julio Garcia y Sergio Amaya de Banhprovi y otros miembros que se reeligen.

Confianza SA-FGR, fue creada vía decreto del Congreso Nacional en el 2013 y cuenta con 43 socios, entre ellos bancos, microfinancieras, cooperativas, RAP y Cohdesse.

Igualmente, (CAHDA), la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH), la Bolsa de Productos y Servicios (Agrobolsa), FENAGH, CHICO y la Fundación de Crédito Educacional Hondureño (CREHO).

En el 2025, la Sociedad cumplió la primera década de operaciones con éxitos, porque aumentó las utilidades, consolidó alianzas estratégicas y el fortalecimiento continúo de la gobernanza institucional. Superó al cierre de diciembre y de forma acumulada las 285 mil garantías y 26 mil millones movilizados.

Dentro de los aliados estratégicos destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), algo que también permitió al Banco Nacional de Panamá utilizar la plataforma tecnológica que permite emitir garantías a emprendedores.

De su lado, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), financia un proyecto de cooperación técnica que contribuye al fortalecimiento institucional y de gobernanza para Confianza SA-FGR y tres instituciones financieras más vinculadas a la Sociedad.

Se trabaja con la regionalización de los fondos Garantía mediante la asistencia de ADA Luxemburgo, mientras que con el apoyo del CIAT se trabaja en un proyecto de georreferenciación en las fincas de café para cumplir con la cero-deforestación que demanda la Unión Europea y reducir el riesgo crediticio.

Se trabaja también en un proyecto piloto para crear la Garantía Individual y Garantía Comercial y de esta forma diversificar la oferta y dejar de ser un mono producto que se ofrece con “Garantía Recíproca”. (RO)