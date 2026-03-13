Reelecto el pastor Gerardo Irías como presidente de Confraternidad Evangélica

Tegucigalpa – El pastor Gerardo Irías fue reelecto este jueves como presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) por un período de dos años tras la celebración de una asamblea general.

La jornada se desarrolló en un hotel del Distrito Central, con presencia de delegados provenientes de distintas iglesias evangélicas y organizaciones cristo céntricas en la que se analizaron diversos asuntos institucionales.

Asimismo, se eligió a Ana Belinda Colindres como tesorera, María Antonia Fernández de Suazo como fiscal, Marcos Fuentes y Hermán Fonseca como vocales de la junta directiva.

La CEH reúne más de 400 iglesias y organizaciones evangélicas a nivel nacional.

Por otro lado, la CEH ha tenido presencia destacada en los últimos años en el debate público, particularmente al organizar junto con la Iglesia Católica una caminata por la paz el año pasado.

Esta iniciativa buscó convocar a la ciudadanía a elevar plegarias por una nación más justa, libre, unidad y pacífica, en el contexto del proceso electoral del 2025. AG