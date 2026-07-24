Reelección es ilegal, no amerita interpretación: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña afirmó que la Constitución de la República mantiene intactos sus artículos pétreos y sostuvo que la reelección presidencial continúa siendo ilegal, por lo que, a su juicio, no existe fundamento para promover una regulación sobre este tema.

El congresista manifestó a través de su cuenta de X, que quienes impulsaron la reelección y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) incurrieron en el delito de traición a la patria y deben ser investigados para deducirles las responsabilidades correspondientes.

«Nuestra Constitución no ha sido modificada en sus artículos pétreos bajo ningún concepto. No amerita ninguna otra interpretación o legislación al respecto. La reelección es ilegal», zanjó Umaña.

Las declaraciones del legislador surgen luego de que el debate sobre la reelección presidencial volviera a la agenda pública, tras la propuesta presentada por su compañera de bancada la diputada por Francisco Morazán, Alia Kafati, quien planteó ante el pleno del Congreso Nacional regular la reelección presidencial para permitirla únicamente por un período consecutivo. Luego la congresista anunció que retirará el proyecto.LB