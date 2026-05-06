Reducir plazo de pago de energía a 15 días carece de sustento legal y elevará morosidad, advierte experto

Tegucigalpa – El experto en temas energéticos, Samuel Rodríguez, cuestionó la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de reducir a 15 días el plazo para el pago de la factura mensual, al considerar que la medida no tiene asidero legal y podría generar efectos contraproducentes en el sistema.

– “El enfoque debe ser un plan efectivo para combatir el hurto de energía, no trasladar más cargas al usuario”, indicó Rodríguez.

Rodríguez señaló que corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pronunciarse sobre este cambio, ya sea para refrendarlo o anularlo, subrayando que “las leyes deben cumplirse” y que las decisiones en el sector eléctrico no pueden ser arbitrarias. “Aquí no estamos en una selva, hay normas que respetar para garantizar seguridad jurídica a inversionistas, generadores y usuarios”, enfatizó.

El especialista explicó que existe una norma técnica que establece un ciclo de 28 días para el pago del servicio eléctrico, diseñado para ajustarse al flujo de ingresos de los abonados, quienes en su mayoría reciben salarios de forma quincenal o mensual. En ese sentido, advirtió que reducir el plazo a 15 días rompe con ese equilibrio y dificultará el cumplimiento de pago.

“A la gente le pagan el 15 o el 30, y el ciclo de 28 días permite reunir el dinero para cancelar la factura. Cambiarlo a 15 días va a disparar la morosidad”, afirmó.

Rodríguez también alertó que la medida podría incentivar prácticas ilegales como el hurto de energía, al aumentar la presión económica sobre los usuarios. A su criterio, el problema central del sistema eléctrico no radica en la falta de pago de los abonados, sino en el robo de energía, el cual es el principal factor detrás del déficit financiero de la estatal.

Finalmente, sostuvo que este tipo de decisiones no envían una señal positiva sobre el rescate financiero de la ENEE y reiteró que cualquier modificación debe apegarse al marco legal vigente y ser avalada por el ente regulador. LB