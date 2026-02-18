Reducir aparato estatal y conciliar demandas laborales, el «corazón» de Ley de Reactivación Económica, según Finanzas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, señaló hoy que el corazón del proyecto de Ley de Reactivación Económica que se impulsa desde el gobierno tiene como corazón reducir el aparato estatal y conciliar en las demandas laborales.

El decreto legislativo de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano ya fue leído en el Congreso Nacional y se encuentra actualmente a la espera del análisis por parte de la comisión de dictamen.

Enfatizó que el decreto no requiere que sea una emergencia nacional, pero se debe dar prioridad para poder también impulsar la economía nacional.

“Es una autorización para poder realizar una reducción en el gobierno, que va a ser de carácter considerable, provocando una disminución en el aparato estatal, de 113 instituciones que tenemos en este momento a aproximadamente 75-78”, detalló.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar las medidas que ya impulsa el Gobierno para mejorar el control del gasto público, fortalecer la responsabilidad fiscal y garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado, agregó.

“Se busca de igual manera poder conciliar todas las demandas laborales que vienen en cola, en los diferentes juzgados de trabajo, demandas de personas que fueron empleados del sector público y demandas que vienen acumulando salarios caídos, aumentos y reintegro; el objetivo es poder llevar a cabo una conciliación favorable tanto para la persona como para el Estado”, expresó el funcionario. (RO)