Reducción del presupuesto impediría que no todos ingresen al período académico: rector UNAH  

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, advirtió que la reducción presupuestaria provocará limitación en la disponibilidad de cupos de ingreso.

“No todos van a poder ingresar a la Universidad y vamos abrir cupos hasta donde la capacidad lo permita porque eso es lo único que el recurso nos permite”, dijo a periodistas.

Señaló que la próxima semana 20 mil personas se someterán a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), pero menciona que no todos los que pasen el examen podrán matricularse.

La UNAH denunció que hay un recorte presupuestario de 441.6 millones de lempiras para el presente año.

Comentó que la UNAH hará ajustes, pero que llegará un momento donde no habrá capacidad para responder a todas las necesidades de la comunidad universitaria.

Fernández detalló que un estudiante universitario le cuesta a la UNAH 120 mil lempiras al año, y que solo se le cobra 270 lempiras de matrícula por cada período.

Por otro lado, adelantó que queda descartado el proyecto de expansión con construcción de nuevos campus en departamentos donde no hay presencia de la UNAH.

El rector clamó a las autoridades que tengan más de conciencia, pasen al pragmatismo y no se quede en discurso el fortalecimiento a la educación superior. AG