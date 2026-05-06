Reducción del plazo de pago de factura busca frenar crisis financiera en la ENEE, según sindicato

Tegucigalpa- El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, explicó que la decisión de reducir de 28 a 15 días el plazo para el pago del recibo de energía responde a un deterioro significativo en las finanzas de la estatal.

Aguilar detalló que originalmente el ciclo de facturación era de 15 días, pero a solicitud de la población se amplió a 28 días con el objetivo de dar mayor margen a las familias para ajustar el pago del servicio eléctrico a sus ingresos y cubrir otras necesidades básicas como la canasta alimentaria.

Sin embargo, la medida tuvo efectos negativos en la recaudación. Según el dirigente sindical, el cambio provocó una caída en el flujo de caja de la empresa, incrementando de forma drástica la mora, especialmente la considerada irrecuperable, así como las pérdidas económicas.

“El plazo de 28 días generó una doble facturación en algunos casos y elevó automáticamente la mora, lo que impactó directamente en las finanzas de la empresa”, señaló Aguilar.

Además, indicó que esta ampliación distorsionó los ciclos de cortes y reconexiones del servicio, complicando la operatividad de la empresa. También tuvo efectos en el esquema de subsidios, que se volvió “insostenible” al extenderse por un periodo mayor al previsto inicialmente.

Aguilar respaldó la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de retornar al plazo de 15 días para el pago del recibo mensual, medida que ya fue comunicada oficialmente a la población.

El dirigente subrayó la necesidad de implementar de manera urgente un plan integral para reducir las pérdidas en el sistema eléctrico, señalando que el ajuste en los plazos es solo una parte de las soluciones que requiere la estatal para estabilizar su situación financiera.LB