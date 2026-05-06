Reducción de plazo para pagar recibo de ENEE tendrá impacto en economía familiar de hondureños

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández, advirtió que la decisión de reducir de 28 a 15 días el plazo para el pago del recibo de energía eléctrica tendrá un impacto significativo en la economía de las familias hondureñas.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), informó a la población hondureña que redujo a 15 días el plazo para pagar el recibo correspondiente a cada mes.

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la estatal eléctrica explicó: “La ENEE informa a todos sus usuarios que a partir del mes de mayo de 2026, se realizará un ajuste en el plazo para el pago de la factura de energía eléctrica”.

Desde ahora –desglosa la estatal de energía– tu factura deberá ser pagada dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de entrega del recibo.

“Yo creo que sí es un impacto fuerte, esta periodicidad que está cambiando la estatal energética va a tener un impacto definitivamente en el bolsillo de la ciudadanía, teniendo en cuenta que no todas las personas reciben sus ingresos de forma quincenal”, señaló el presidente del Colegio de Economistas.

El economista también cuestionó la capacidad real de las familias para ajustarse a esta medida.

“Yo diría que no hay mayor margen de maniobra, un salario mínimo que oscila entre los 12 mil a 16 mil lempiras apenas permite cubrir la canasta básica, que ya ronda entre los 16 mil a 17 mil lempiras, y si se suman salud y educación supera los 20 mil”, explicó.

En ese sentido, consideró que la medida podría representar un golpe fuerte, especialmente para el sector residencial.

“Este tipo de decisiones deben ser muy analizadas, debería de excluirse cierto sector, en este caso el sector residencial, porque para ellos significa un impacto bastante fuerte el hecho de que les reduzcan los plazos de pago”, concluyó.

De acuerdo a las autoridades de la ENEE lo que se busca con la reducción de plazo es facilitar una mejor organización en los procesos de facturación y recaudación, asegurando la continuidad del servicio para todos los usuarios. (RO)