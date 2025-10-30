Redondo ya no va a lograr el objetivo de nombrar una comisión permanente: Marlon Lara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara aseguró que tras la sesión extraordinaria y la ampliación del periodo de sesiones legislativas, la junta directiva “ya no se va lograr el objetivo que quería Luis Redondo, llevarnos hasta el 31 de octubre sin reunirse para nombrar la Comisión Permanente”.

“Si se atreve a nombrar una comisión permanente, él y las personas que se atrevan a aceptar esos cargos, van a tener que enfrentar la justicia no solo nacional, sino que internacional porque están socavando la democracia de este país”, afirmó.

Lara dijo que “es totalmente insólito que alguien que está usurpando un poder del Estado, que fue impuesto a golpes y a patadas, que no tiene ninguna legalidad, ni legitimidad esté acusando a los diputados que fuimos autoconvocados en base a artículos constitucionales 190, 191”.

El parlamentario recordó que ambos artículos constitucionales dicen que a falta de convocatorias, los diputados pueden autoconvocar esos artículos y reunirse y tomar decisiones, que fue justamente lo que pasó el martes donde la oposición amplió el periodo de sesiones al 20 de enero de 2025. VC