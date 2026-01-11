Redondo y Xiomara avalaron fraude en Venezuela y ahora dicen que quieren transparencia en Honduras: Rashid Mejía

Tegucigalpa – El diputado electo del Partido Liberal, Rashid Mejía cuestionó el doble discurso de los miembros del Partido Libre, que por un lado avalaron el fraude descarado de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela y ahora salen con que luchan por la transparencia electoral en Honduras.

El joven político cuestionó el papel de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo hondureño, quienes celebraron el fraude electoral de Nicolás Maduro.

“Luis Redondo, Xiomara Castro y Libre avalaron un fraude en Venezuela, le celebraron a Nicolás Maduro y ahora vienen con que quieren transparencia en Honduras”, expresó.

Mejía subrayó que “les creeríamos si no fueran tan cínicos”.

Explicó que como instituto político el Partido Liberal no se opone al voto por voto, pero saben que es lo que busca Libre con esa pretensión.

El pasado jueves, un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder resultante de un proceso electoral en el que se expresó la voluntad de la ciudadanía.

Luis Redondo, encargado del Congreso Nacional, y la bancada del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) se abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, así como pidieron que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE). JS