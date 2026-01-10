Redondo y Xiomara Castro quieren romper el orden constitucional, dice Mena que aboga por transición pacífica

Tegucigalpa – La diputada Fátima Mena culpó a Luis Redondo y algunos miembros del partido en el poder –Libre– de querer romper el orden constitucional, al tiempo que abogó para que el traspaso de mando sea de forma pacífica.

– Mena expresó que no le cree nada al Partido Libre y tampoco a la Presidenta Xiomara Castro.

Cuestionó la sesión parlamentaria de Luis Redondo y los miembros del Partido Libre, del pasado jueves, en la que se aprobó un decreto que ordena escrutinio electoral, pese a existir una declaratoria de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Eso no se puede llamar sesión, ahí no había figuras importantes como: Rafael Sarmiento, Rasel Tomé, que no acompañaron esa sesión que realizó de forma ilegal Luis Redondo bajo una comisión permanente ilegal que no tiene fundamento, ya que ni siquiera quórum tenía”, manifestó.

Recordó que para abordar temas electorales, la Constitución establece que se requiere de una mayoría calificada de 86 votos.

Mena citó que la Organización de Estados Americanos (OEA) les respondió en menos de 24 horas y le dijo que eso no era una sesión, que no tenían quórum, que no reunían los requisitos, y que dejaran de perseguir a las autoridades electorales, instrumentalizando al Ministerio Público y que también dejaran de obstruir el proceso de traspaso de mando.

Reprochó que el gobernante partido Libre tuvo cuatro años y nunca empujó las reformas electorales profundas. “Cuando estuvieron en el poder, ya la segunda vuelta no se les parecía atractiva y no la aprobaron. Ya en el poder querían tener sus cuotas de personas en la junta receptores de votos que saben que se han dedicado siempre a cuidar intereses de personas y no los intereses de la democracia”, fustigó.

La congresista del departamento de Cortés, reflexionó que algunos diputados de Libre junto a Luis Redondo están desesperados y quieren llevar al país al rompimiento del orden constitucional y que no se celebre el traspaso de mando el próximo 27 de enero y que el partido en el poder se quede por seis meses más en el poder.

Reseñó que personalmente fue afectada por las decisiones del CNE en el momento que no se permitió la inscripción del Partido Salvador de Honduras (PSH), sin embargo como respetuosa de la Constitución aceptó la determinación del órgano electoral.

“Cuando las reglas no gustan, hay que luchar para cambiarlas, pero a Libre hace cuatro años no le gustaban las reglas y prometieron cambiarlas, sin embargo llegaron al poder y sencillamente se acumularon, emularon y se convirtieron en aprendices, de lo que tanto criticaron por tanto tiempo”, reprochó.

Abogó por un proceso pacífico de traspaso de mando y garantizar la alternancia en el poder.

Sobre la declaración en diciembre pasado de la presidenta Xiomara Castro en el sentido que haría una transición pacífica con el nuevo gobierno, la diputada Mena expresó: “No hay que creerles. Yo lo digo no les creo nada y con dolor en el alma lo digo, porque mienten, le mienten al pueblo en la cara, nos dijeron que iban a traer una CICIH, dijeron que iban a luchar contra el narcotráfico y la corrupción, dijeron que no iban a repartir dinero, como lo hacían sus antecesores, por eso a Libre no le podemos creer nada y tampoco a la presidenta Xiomara Castro”. JS