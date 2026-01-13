Redondo usa cadena nacional para justificar “legalidad” del decreto que aprobó con bancada de Libre

Tegucigalpa – El encargado del Congreso Nacional, Luis Redondo, utilizó una cadena nacional el mediodía de este martes 13.01.2026. para justificar “la legalidad” –según él– de la sesión del pasado jueves 8 de marzo en la que junto a algunos diputados del Partido Libre aprobó el decreto 058-2025 que desconoce la declaratoria electoral y ordena el voto por voto del total de las urnas.

De acuerdo a lo informado en el mensaje de radio y televisión, mencionó que a las instalaciones del CN se presentaron 168 diputados de todas las bancadas, pero las bancadas del Partido Liberal y Partido Nacional no ingresaron al hemiciclo, aun así se integró el quorum con 72 legisladores.

Redondo explicó que “este Congreso Nacional aprobó el decreto 58-2025, donde se establece que la soberanía corresponde al pueblo y que el ejercicio del sufragio constituye la base de la legitimidad democrática. En consecuencia, el proceso electoral sólo puede considerarse concluido cuando el escrutinio de votos ha sido realizado de manera íntegra, verificable y conforme a derecho”.

Según el jefe del Legislativo, el CNE ha reconocido expresamente que el escrutinio no fue concluido y que la emisión de las declaratorias parciales, sin haber agotado el cómputo total de las actas de la junta receptora de votos, incluidas aquellas con inconsistencias o impugnaciones pendientes, no satisface la obligación constitucional ilegal.

Sentenció que el incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República y de la Ley Electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral proceda a realizar el escrutinio general del total de las actas de cierre de cada una de las juntas receptoras de voto en los tres niveles selectivos.

Enfatizó que “en el caso que el Consejo Nacional Electoral se rehúse a realizar lo que se ordena en decreto 058-2025, el Congreso Nacional, al amparo del artículo 205 numeral 7 constitucional, realizará el escrutinio correspondiente”.

“El bipartidismo se autoconvocó para derogar este decreto que ya es ley de la República”, pronunció el encargado del Poder Legislativo. JS