Redondo “tiró al cesto de la basura” oportunidad de traer la CICIH: Mauricio Villeda

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH) no vendrá al país porque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo sabía que no tenía los votos y aun así sometió las iniciativas, “lo tiró al cesto de la basura a propósito”.

“Las reformas constitucionales que se propusieron, no se aprobaron porque la directiva del Congreso Nacional creó un ambiente para que nada de lo que se propusiera, fuese aprobado”, señaló Villeda.

El parlamentario recordó que ambas propuestas necesitaban las tres cuartas partes de los diputados y la junta directiva sabía que no tenían los votos, “y al saber que no tenían los votos y aun así, someterlo a votación era prácticamente negarse a que en esta legislatura se vuelva a presentar ese proyecto”.

Otro aspecto que Villeda calificó como grave es no haber permitido las mociones que se presentaron por parte de varios diputados.

“El Congreso Nacional no es una dictadura de directiva, el Congreso Nacional es un lugar donde es el pleno quien toma las decisiones y no se permitió que el pleno tomará la decisión sobre si se acepta o no las mociones”, señaló. VC