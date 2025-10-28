Redondo tilda de ilegal autoconvocatoria y convoca a reunión de jefes de bancadas para el miércoles

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tildó de “ilegal” la auto convocatoria por parte de diputados opositores a una sesión legislativa para este martes 28 de octubre, y convoca a reunión de jefes de bancada para este miércoles 29.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó este lunes expresando su preocupación que un grupo de diputados impulsen una autoconvocatoria, calificándola de violación a la Constitución de la República, por querer celebrar una sesión extraordinaria.

Señaló que en las últimas semanas ha remitido a cada congresista y bancada toda la documentación técnica, dictámenes, fichas y la agenda organizada por categorías.

A continuación les comparto correspondencia enviada a todos los Congresistas de este poder del Estado.



📌 Estimados congresistas:



Durante las últimas semanas, hemos remitido a cada congresista y bancada toda la documentación técnica, dictámenes, fichas y la agenda organizada… — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) October 28, 2025

Además, reiteró que ha sostenido amplias jornadas de trabajo de junta directiva y jefes de bancada con las Secretarías de Finanzas, Seguridad y Salud.

Reiteró el llamado a que cada bancada asuma su responsabilidad institucional y comunique formalmente su postura en reunión con la junta directiva y jefes de bancada.

Redondo dijo que una vez conocida todas las posiciones, tomará las decisiones correspondientes.

El Congreso Nacional no puede ser rehén de intereses personales ni de estrategias partidarias, puntualizó.

Exhortó a las bancadas a aprobar la agenda legislativa, socializada públicamente, y a que cada diputado actúe con conciencia, responsabilidad y compromiso patriótico, priorizando los más altos intereses del pueblo hondureño.

“Resulta inaudito que algunos diputados que perdieron en las elecciones primarias estén pretendiendo realizar una autoconvocatoria al margen de la Constitución de la República, cometiendo con ello delitos graves e imprescriptibles que atentan contra el orden institucional y la estabilidad democrática del país”, aseveró.

Consideró que esta acción desconoce el esfuerzo de la junta directiva del Congreso Nacional y los jefes de bancadas que trabajan en socializar una agenda legislativa amplia.

Finalmente, convocó a una reunión de jefes de bancadas para el miércoles 29 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde, comunicando que cada bancada deberá presentar formalmente su acompañamiento a la agenda legislativa propuesta. AG