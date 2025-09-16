Redondo suspende sesión del miércoles en el CN y deja en suspenso reformas a la Ley de Inprema

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, comunicó que se suspende la discusión de las reformas a la ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema) para lograr los consensos necesarios para su aprobación.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que ha sostenido conversaciones con representantes de las diversas fuerzas políticas del Congreso Nacional.

En ese sentido, anunció que se suspende la sesión legislativa del miércoles 17 de septiembre tras la solicitud de más tiempo de las fuerzas políticas para revisar el dictamen de la reforma a la Ley de Inprema.

Dadas las últimas conversaciones sostenidas con representantes de las diversas fuerzas políticas de este Poder del Estado, sobre la aprobación de las reformas a la Ley del INPREMA, para la cual se convocó a sesión el día de mañana, 17 de septiembre, y en vista de que se nos ha… — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) September 16, 2025

“Suspenderemos la discusión de dicho dictamen hasta lograr los consensos necesarios que esperamos sea pronto”, puntualizó.

Redondo había prometido que las reformas a la Ley de Inprema serían aprobadas el miércoles 17 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día del Maestro hondureño.

Actualmente, se ha discutido en dos debates en el hemiciclo legislativo las reformas a la Ley de Inprema. AG