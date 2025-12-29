Redondo sigue con sus intentos de boicotear la declaratoria electoral del CNE

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, continúa con su postura de boicotear la declaratoria electoral de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

– “Dudo que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria, si no lo hacen aquí estamos listos para hacerlo”, afirmó Redondo.

– Sé que el Ministerio Público está de vacaciones, pero espero que haga lo que le corresponde, demandó el titular del Legislativo.

– Insistió: “Si no hay declaratoria por parte del Consejo Electoral, si no se cumple con lo que establece la ley que 30 días después de las elecciones, si no hay declaratoria, entra aquí la Constitución de la República”.

“Si la declaratoria que se hace o la supuesta declaratoria no cumple con los requisitos de ley y se desea aquí imponer con la presión mediática, la presión geopolítica o con el apoyo de grupos criminales que estuvieron siendo parte del proceso electoral, y se desea imponer una declaratoria ilegal, la Constitución de la República establece en su artículo 205: corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: (numeral 7) hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, designados a la Presidencia, diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, y de los miembros de las corporaciones municipales cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiera hecho”, discursó.

Añadió que la decisión la tomaría el pleno del Congreso y no la Comisión Permanente de ese poder del Estado.

A través de una conferencia de prensa ofrecida el mediodía de este lunes, el jefe del Poder Legislativo insistió que si no hay declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) este 30 de diciembre, la decisión pasa al Congreso, donde aseguró hará un conteo voto por voto de las más de 19 mil actas del proceso eleccionario.

En su constante estrategia de amenazas a las consejeras del CNE, les dijo que enfrentarán consecuencias por sus actuaciones.

Redondo reiteró que lo ocurrido el pasado 30 de noviembre fue “la peor elección” en la historia de Honduras.

Luego de hacer una valoración personal de lo ocurrido durante las elecciones generales, en las que ni siquiera salió reelecto como diputado pese a todo el poder que ostenta como presidente del Poder Legislativo, volvió a cuestionar el papel de las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall.

Reseñó que cuando se nombró al pleno del órgano electoral, se hizo pensando que harían el mejor papel por Honduras y que serían garantes del proceso general de 2025. Asimismo, contó que cuando se publicó en La Gaceta los nombramientos del pleno del CNE se hizo con orden de prelación que comenzaba con Ana Paola Hall, luego Marlon Ochoa y cerraría Cossette López.

“En ese momento los nacionalistas nos dijeron que no harían alianza con los liberales, y al final todos sabemos lo que pasó. Al final, se puso primero a Cossette López que pagó su inexperiencia con el desastre ocurrido en las primarias”, describió el jefe del Parlamento.

Los consejeros suplentes del CNE: Carlos Cardona y Karen Rodríguez.

Seguidamente presentó un video de una comparecencia pública de los consejeros suplentes del CNE: Karen Rodríguez y Carlos Enrique Cardona con fecha 16 de diciembre en la que alertaron de supuestas presiones para que avalaran la declaratoria electoral.

Sin embargo, el 24 de diciembre el consejero Cardona estampó su firma en la declaratoria oficial en el nivel electivo presidencial.

Redondo pidió a la misión de observadores de la OEA que sean garantes de lo ocurrido en las elecciones hondureñas y calificó los comicios del 30 de noviembre como peores que las de 2017.

“Espero que exista sensatez y que no bajen la cabeza a las instrucciones que les den en Washington”, puntualizó. JS