Redondo remite a la comisión de asuntos electorales del CN iniciativa de prórroga de adjudicación del TREP

Tegucigalpa – El Congreso Nacional no aprobó este miércoles la prórroga de la adjudicación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) para los comicios generales.

La secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, leyó la iniciativa de ley presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que pedían la prorroga la adjudicación del implementación del sistema TREP del escrutinio general y divulgación de resultados como la adquisición de impresoras y UPS para el 30 de agosto.

Asimismo, la iniciativa pide que se extienda la prorroga hasta el 20 de septiembre de la división política y geográfica electoral.

También solicitó la aprobación de una ampliación hasta el 30 de septiembre de la actualización de la información en el censo electoral y elaboración del listado definitivo de electoral.

En ese sentido, el presidente Luis Redondo remitió la iniciativa de ley a la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional presidido por el diputado Rasel Tomé.

Solicitó a la comisión de asuntos electorales que se reúnan lo más breve posible y que para el jueves presente un dictamen para discutir la iniciativa en un solo debate, dispensando los dos primeros.

“Hay algunas valoraciones que hay que hacer con el Registro Nacional de las Personas”, se excusó Redondo. AG