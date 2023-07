Redondo recula y dice que no pedirá opinión a la CSJ sobre acta 11 improbada en el CN

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reculó este martes al manifestar que ya no pedirá la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la improbación del acta de adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Redondo brindó estas declaraciones mientras marchaba en la movilización popular convocada por el gobierno y el Partido Libre para apoyar el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, la instalación de una comisión internacional anticorrupción y la adhesión de Honduras al CAF.

“He estado evaluando con mis asesores y es un tema que no he hecho, creo que no lo voy a hacer en su momento para evitar que haya algún tipo de controversia”, declaró a Redondo a periodistas.

Arguyó que esta decisión se atribuye a la matriz mediática que mete cosas infundadas cosas que no son señalando casos como la acta de un decreto necesita ser aprobado para ser publicado en el diario oficial La Gaceta.

El titular del Poder Legislativo, reveló que hay 40 actas que no consiguieron los votos y los decretos se mandaron a publicar en La Gaceta.

La semana pasada no se ratificó la adhesión de Honduras al CAF al no tener los votos necesarios, sin embargo, la junta directiva del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó que se enviaría a la Sala de lo Constitucional de la CSJ la sanción del acta de adhesión de Honduras al CAF. AG