Redondo rechaza sanciones de EEUU y lo acusa de injerencia

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reaccionó públicamente a la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar visas a personas señaladas de socavar la democracia en Honduras, cuestionando la medida y advirtiendo que constituye una presión indebida sobre los asuntos internos del país.

La postura del titular del Legislativo, quien abiertamente ha interferido en el proceso electoral menoscabando la labor de las consejeras electorales, se produce luego de que autoridades estadounidenses anunciaran la aplicación de restricciones migratorias como parte de su política de sanciones contra actores que, según Washington, afectan procesos democráticos en la región.

El Departamento de Estado anunció este viernes que le había revocado la visa al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Morazán, y negó la solicitud de visa del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

También se informó que una tercera persona ha sido afectada, pero el gobierno estadounidense no lo identificó públicamente.

La decisión fue presentada por EE. UU. como un mecanismo de defensa del orden democrático y la estabilidad regional.

En su pronunciamiento, Redondo sostuvo que la soberanía de Honduras no está sujeta a condicionamientos externos y que ningún país puede intervenir, directa o indirectamente, en los procesos políticos y electorales nacionales, subrayando que el derecho internacional prohíbe expresamente este tipo de acciones.

Redondo, quien preside el Congreso Nacional, sin la legitimidad de los votos, también participó en las elecciones generales para retener su escaño en el Legislativo pero el voto popular no le favoreció.

El presidente del Congreso Nacional hizo referencia a principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establecen la obligación de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de otros países, incluidos los procesos electorales.

Desde el Congreso Nacional el pleno ha desautorizado una Comisión Especial presidida por Redondo para sustituir las atribuciones de la Cámara Legislativa. (PD)