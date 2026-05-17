Redondo reaparece en Choluteca y pide a bases de Libre la unidad para sacar del poder “a los criminales que gobiernan”

Tegucigalpa – El expresidente del Congreso, Luis Redondo reapareció en el ruedo político este sábado 16.05.2026. en la ciudad de Choluteca, sur de Honduras, en un conversatorio con las bases de Libertad y Refundación (Libre), donde pidió a sus correligionarios estar unidos para retomar el poder y sacar “a los criminales que gobiernan”.

– Redondo fue citado por la justicia para que declarara en el juicio sobre el escandalo de corrupción en Sedesol, pero nunca pudo ser localizado.

“Lo que nosotros debemos de hacer trabajando de manera unida nos va a permitir regresar al poder para hacer la verdadera refundación”, expresó en el discreto evento político.

Advirtió que trabajara “para quitarles el poder a los criminales que nos gobiernan”.

Jactándose que hacía derroche de austeridad cuando fungió como titular del Congreso y con la Constitución en la mano, recordó algunos pasajes de su gestión legislativa.

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Citó que una fotografía suya que circuló en redes sociales haciéndole un saludo al general Francisco Morazán, fue difundida por efectivos militares que estaban apostados en las instalaciones del Congreso Nacional.

Agradeció a los asistentes al acto, que según dijo, pretender escuchar algunas versiones que servirán de cara a los próximos comicios.

En marzo pasado, Redondo fue citado por un juez para que compareciera como testigo en la audiencia inicial en el caso Sedesol, pero no pudo ser localizado por ninguna parte. JS