Redondo promete más madrugones, “así como dije que aprobaríamos el presupuesto y adendas, lo haremos con Ley Tributaria”

Tegucigalpa – “Yo he tenido ocho sesiones desde que iniciamos, que terminamos en horas de la madrugada, siempre he calificado y sigo manteniendo la palabra que más madrugones no van a haber en el Congreso Nacional, pero hablemos de qué madrugones, como el que se hizo el 12.12.2012 cuando destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o cuando aprobaron las nefastas ZEDEs o cuando se nombró a los sustitutos de los magistrados destituidos”, expresó este jueves el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

– Subrayó que de no haber aprobado la ampliación presupuestaria a los entes electorales, las elecciones habrían estado en peligro.

– Si no se aprueba la Ley Tributaria el país entrará en una lista gris, dijo.

Enfatizó que “nosotros vamos a sesionar las horas que sean necesarias, el horario que sea necesario, pero no con madrugones de corrupción y de narcotráfico, sino con los madrugones que sean a beneficio del pueblo”.

Sentenció que “Así como afirme la semana antepasada que en la siguiente semana íbamos a aprobar el presupuesto, no dije a qué horas ni como, se aprobó, y de la misma manera que aseguré que íbamos a aprobar las agendas y se aprobaron, les puedo decir hoy al pueblo hondureño que nosotros vamos a aprobar la Ley de Justicia Tributaria. A los diputados faltistas que sólo van al Congreso a tomarse la foto para que los vean que llegaron, les aviso la responsabilidad que tienen”.

Defendió que no hubo nada oscuro en la aprobación del Presupuesto General 2025 y las adendas de energía la madrugada del miércoles. Agregó que existían consensos desde diciembre para no entorpecer las labores normales del gobierno con el presupuesto, pero un candidato presidencial que es diputado intentó boicotearlo todo.

Aunque no identificó al precandidato presidencial (Jorge Cálix), dijo que éste apenas asiste al 33 % de las sesiones del Congreso.

Redondo en el evento este jueves sobre el caso Gutiérrez Navas y destitución de cuatro magistrados en 2012.

Calificó como “posiciones políticas” las posturas de varios diputados de oposición que no querían que se aprobara el Presupuesto General 2025. Ejemplificó, que el incremento a los maestros estaba contenido en la partida 449 –que maneja la presidenta Xiomara Castro- pero la oposición quería el traslado de esos fondos para salir con la bandera que gracias a ellos se aprobó el ajuste salarial.

Redondo aseguró que como la cabeza de ese poder del Estado, seguirá construyendo los consensos para la aprobación de las leyes que están pendientes en la Cámara.

A las críticas por sus declaraciones después de aprobar el Presupuesto General en las que aseguró que Rixi Moncada será la próxima presidenta de Honduras, respondió que “no puedo negar que ahora soy parte del Partido Libre y que tengo muchísima información, que tengo encuestas serias y proyecciones. La aseveración la hice porque el Congreso Nacional es un ente político y la oposición trató de impedir que se continuara con la agenda del gobierno”.

Sobre las declaraciones de la diputada Ligia Ramos, que cuestionó la aprobación de las adendas y renunció a la comisión de energía del CN, Redondo mencionó que ella únicamente se opuso a dos de ellas por un criterio de procedimiento.

“Yo le diría a Ligia Ramos que existió el compromiso de darle la palabra a ella, pero lamentablemente no fue a la sesión, por lo que su oposición la interpreto como política”, señaló.

El jefe del Legislativo participó este jueves en el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional dada la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. JS