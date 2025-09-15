Redondo pide a la oposición que deje de lado el antagonismo político para aprobar préstamos en el CN

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exhortó este lunes a los diputados opositores que dejen de lado el antagonismo político para aprobar los préstamos por más de mil millones de dólares.

“Le hago un llamado a las fuerzas políticas que dejemos de lado el antagonismo político, aprobemos el financiamiento del presupuesto y sin ningún problema vamos a aprobar todo lo que tiene que ver con materia electoral”, dijo a periodistas.

Redondo dio en esta ocasión el grito de independencia durante el inicio de los actos del 204 aniversario de la independencia de Honduras en el parque Central de Tegucigalpa, en ausencia de la presidenta del Ejecutivo Xiomara Castro.

Señaló que el mensaje en estas fiestas patrias debe ser la unidad de todos los hondureños para celebrar la independencia.

Confirmó que las sesiones legislativas se reanudarán el miércoles 17 de septiembre.

Redondo pidió a la bancada del Partido Liberal que reflexionen su postura en relación con la iniciativa de aprobar los tres préstamos.

Añadió que en los casos del presupuesto de la Unidad de Política Limpia (UFTF) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya hay algunas iniciativas listas para ser presentados.

El presidente del Congreso Nacional reafirmó que se deben aprobar los préstamos de más de mil millones de dólares para financiar a la UFTF y TJE.

Indicó que el 35 % del Presupuesto General es financiado mediante préstamos añadiendo que no tiene sentido aprobar una iniciativa sin financiamiento. AG