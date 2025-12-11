Redondo no tiene porqué reconocer las elecciones, refiere director del Cohep

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho dijo este jueves que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, “no tiene por qué reconocer las elección es si de todos modos, la gente en Cortés no voto por él porque fue pésimo su trabajo y la Comisión Permanente no tiene que emitir ninguna declaración respeto a las elecciones, eso le compete al Consejo Nacional Electoral (CNE)”, refirió.

“Creímos que iban a convocar al pleno para aprobar las leyes más importantes que tiene el país”, dijo al mencionar entre estos pendientes el presupuesto 2026 y el Régimen de Importación Temporal.

Para Urtecho, la población hondureña ya salió a votar y dijo a quién quiere en la presidencia de la república. “Yo no sé por qué tanto brinco, no hay necesidad de alterar el orden público… ahora esperemos que el CNE, emita la declaratoria de quien es el ganador, en el ámbito presidencial, el de diputados y las corporaciones municipales”, cuestionó.

(Leer) Redondo reitera el discurso de Libre y dice que elecciones carecen de validez

“En Honduras hay 6 millones de personas que pueden dar una opinión, y eso no quiere decir que tienen la razón. La razón la tuvo el pueblo hondureño de votar, y ya decidieron que este gobierno no tenía que quedarse y segundo, que iban a elegir un nuevo candidato para ser presidente de la república y eso es lo que estamos esperando”, afirmó.

El ejecutivo del Cohep enfatizó que la decisión del soberano es una decisión es no debe ser cuestionada. “La población salió a defender la posición de la democracia, de la estabilidad y el orden público y no sé por qué algún pequeño grupo quiere hacer desorden entonces”, cuestionó. VC