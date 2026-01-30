Redondo manda a publicar Ley para instalar la CICIH como querellante autónomo, antes de irse del CN

Tegucigalpa – El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, mandó a publicar la Ley bajo el decreto 48-2025 que según él le da vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), como querellante autónomo.

El 22 de enero previo a culminar su periodo como presidente del Poder Legislativo, Redondo mandó a publicar la ley en el diario oficial La Gaceta.

La ley, según expertos está llena de imprecisiones al indicar que es parte de los requisitos que exige la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, Honduras no ha firmado el convenio con la organización internacional ya que todo quedó en memorándum de entendimiento.

La ley publicada consta de ocho artículos en el que se señala que la misma fue creada para combatir las redes de corrupción, pública privada de alto impacto y el saqueo de los bienes públicos.

Asimismo, Honduras reconoce personalidad jurídica en carácter de querellante autónomo con atribuciones de carácter de acusador privado a la CICIH que será establecida en acuerdo con la organización de las Naciones Unidas como ente autónomo que durará en sus funciones cinco años.

Señala que el Fiscal General de la República será responsable de realizar las acreditaciones como personería jurídica a cada miembro como querellante autónomo.

Asimismo, faculta al querellante autónomo la presentación de requerimientos fiscales tal como lo indica la Ley del Ministerio Público, el Código Procesal Penal.

La CICIH subsistirá con fondos nacionales.

Según diputados y exdiputados dicha ley publicada carece de imprecisiones. IR