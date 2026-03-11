“Redondo fue muy solidario conmigo hasta que me imputaron, este cagadal lo armaron ellos”, dispara el exministro Cardona

Tegucigalpa – El exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona pidió al expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, que se presente a testificar el juicio “porque este cagadal lo armaron ellos en el Congreso”.

– Los diputados de la bancada de Libre fueron los que más usaron estos fondos, señaló.

Cardona señaló que “él no me ha vuelto a contestar los mensajes, el expresidente Redondo fui muy solidario conmigo hasta que me imputaron”.

Clamó que “yo esperaría que se haga presente porque este cagadal lo armaron ellos en el Congreso Nacional. A quien se le ocurrió la estúpida idea de darle dinero a los diputados para que entregaran ayudar fue a ellos, entonces son ellos los que deberían dar la cara aquí y explicarle al juez por qué tomaron esa decisión en primera instancia, y por qué le ordenaron a secretarías como Sedesol hacer eso”.

El exfuncionario insistió su llamado a Luis Redondo para que se presente a declarar en el juicio del caso conocido como “Chequesol” que involucra a 12 personas, entre ellos al exministro de Sedesol y la diputada Isis Cuéllar.

“Venga y explíquenos, ayúdenos a entender cómo se manejó el fondo de administración solidaria y cómo se creó desde el Congreso, y cuáles fueron las instituciones que ustedes le daban a los diputados, sobre todo a los de la bancada de Libertad y Refundación que fueron los que más utilizaron eso”, puntualizó.

Este miércoles un juez de Letras Designado continuó con la audiencia inicial en la etapa de Evacuación de Medios de Prueba en la causa instruida para la diputada Isis Carolina Cuéllar, el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona y diez imputados más por 67 delitos de fraude.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre). JS