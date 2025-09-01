Redondo dice que logrará los consensos para el endeudamiento, dialogando «con la gente adecuada»

Tegucigalpa – A 90 días de las elecciones y con el pitazo de inicio de la campaña política, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo dijo que está organizando reunirse con las bancadas para poderles explicar que los préstamos que deben ser ratificados en el Legislativo son necesarios para financiar el presupuesto especial de las unidades fiscalizadoras del proceso electoral.

“Hay un sector que se opone sencillamente porque es político, nosotros en el Congreso vamos a sesionar, a buscar los votos”, dijo tras resaltar que aunque su partido, Libertad y Refundación (Libre), nunca ha tenido mayoría siempre han logrado “aprobar todo lo que al pueblo le beneficia”.

(Leer) Arranca la campaña de los más de L1,500 millones, ¿se sabrán sus financistas?

Redondo dijo que estos días, iniciando hoy lunes (01.09.25) se reunirá con diputados para hablar de las diferentes posiciones que se tiene en las bancadas, pero que lo hará con “la gente adecuada”.

En tal sentido, auguró que logran los consensos para aprobar proyecto a favor del pueblo, entre ellos el endeudamiento de por unos 145.3 millones de dólares, “los vamos a lograr, así como hemos logrado los demás. Yo siempre he sido muy optimista, se logra cuando se dialoga, cuando se buscan los consensos con la gente adecuada, no con los que están afuera del Congreso Nacional”.

“Nosotros ya aprobamos 19 decretos en favor de la democracia, más de 4 mil millones de lempiras se han aprobado y lo que hay son dos iniciativas que se enviaron, por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y otra iniciativa para la Unidad de Política Limpia. Vamos a lograr los consensos, nosotros queremos aprobarlos, pero también queremos asegurar que haya fondos porque de qué sirve que aprobemos una ley si no hay fondos para dar financiamiento”. VC