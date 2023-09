Redondo debe dar el ejemplo de abstenerse a votar en la elección del Fiscal General, sugiere abogado Bueso

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, debería dar el ejemplo y abstenerse de votar en la elección del nuevo Fiscal General, señaló este miércoles el abogado Saúl Bueso.

El profesional del derecho reaccionó a las declaraciones de Redondo en las que pidió a los diputados que tienen conflictos de interés que se abstengan de votar.

Bueso consideró que el titular del Poder Legislativo solo ha recogido opiniones generalizadas que han ocurrido desde hace días de quienes están señalados por actos de corrupción y los que fueron sentenciados o aparecen en la Lista Engels por qué serían juez y parte del proceso.

Como no se pueden recusar ellos se pueden excusar, tomarse de las manos y salirse, indicó.

“Él (Luis Redondo) debe dar el ejemplo porque fue electo ilegalmente aunque alega lo contrario, es un presidente de facto”, aseveró el profesional del derecho.

Bueso explicó que Redondo fue designado como presidente del Congreso Nacional porque fue electo con votos de diputados propietarios y suplentes de un mismo partido político.

Arguyó que esos son delitos que fueron denunciados en el Ministerio Público.

Igualmente, expuso que otra razón para que Redondo se abstenga es su participación en la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Si tanto le interesaba a ellos ingresar al CAF por qué no hicieron un requisito, por qué a Rasel Tomé no se le ocurrió hacer un plebiscito para preguntarnos si estábamos de acuerdo en ingresar al CAF o no, reprochó.

Luis Redondo, dé el ejemplo, salgase usted para que los demás salgan, aconsejó el abogado Bueso. AG