Redondo crítica que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos

Tegucigalpa – A un año desde la divulgación del narcovideo que retrató a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, sosteniendo una reunión con capos de la droga para obtener recursos que financiaran la primera campaña del ahora oficialista partido Libre, el presidente del Congreso Nacional y miembro del partido gobernante, Luis Redondo recriminó que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos.

A través de un mensaje en la red social X, Redondo expresó: “Verdaderamente es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos… y que de eso nadie diga nada”.

(Leer) Narcovideo: “La mitad es para el comandante…”

El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), manifiesta además que confía en que el Ministerio Público y su Fiscal General, Johel Zelaya, actúen contra todos esos delincuentes.

El presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, de la que también formaba parte el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, así como la diputada Isis Cuéllar –mencionada en el escándalo de usos de recursos públicos para hacer campaña para Libre- defendió que cuando los legisladores gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito pero que sí cometen delito cuando se roban esos fondos.

(Leer) “Cheque video” de Sedesol: silencio oficial y cero responsables

Redondo refirió que bajo su presidencia se derogó el Fondo Departamental, “con el cual se robaron millones y durante años nadie decía nada, y muchos siguen en la impunidad”.

Seguidamente el parlamentario, quien busca la reelección, pidió acabar con ese tipo de delincuentes que usan fondos públicos para su beneficio, “no vote por quienes representan a los narcos, dieron golpe de Estado o hoy hasta bienes incautados tienen por sus crímenes”, dijo. VC