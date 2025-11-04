Redondo convoca a sesión de la Comisión Permanente este miércoles

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a sesión a la Comisión Permanente, una figura que ha sido altamente criticada desde su instalación el pasado 31 de octubre.

La sesión de la Comisión Permanente está convocada para este miércoles a las 11:00 de la mañana, señaló redondeo en la convocatoria.

La Comisión Permanente, compuesta por nueve diputados propietarios –entre ellos el propio Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Juan Barahona, Osman Chávez, Fabricio Sandoval, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Bessy Ayala– y cuatro suplentes (Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña), fue convocada de manera unilateral por la Junta Directiva.

Esta acción se produce en medio de una autoconvocatoria para este martes por parte de los diputados de oposición.

Hasta ahora se desconoce la agenda que tratará la Comisión Permanente en la sesión convocada para el miércoles. PD