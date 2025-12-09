Redondo convoca a sesión a Comisión Permanente para este miércoles

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó este martes a la Comisión Permanente a sesión mañana miércoles 10 de diciembre.

De acuerdo a la convocatoria publicada en las redes sociales del Legislativo, la reunión se realizará a las 12:00 del mediodía, en el Salón de Retratos del Congreso Nacional.

Esta es la primera reunión convocada por Redondo después del desarrollo de los comicios generales del 30 de noviembre, donde el diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre) recibió el rechazo de los hondureños y de acuerdo a los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), su estadía en el Legislativo finaliza el 26 de enero.

No obstante, es la segunda sesión que realiza la Comisión Permanente desde su instalación, el 31 de octubre.

La primera se realizó el 5 de noviembre donde se ordenó investigar la autoconvocatoria de diputados opositores, así como se instruyó la creación de una comisión especial para atender a representantes del caso Koriun. VC