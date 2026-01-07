Redondo convoca al pleno para decidir si validan resultados electorales o hacen recuento total

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó al pleno de ese poder del Estado para una sesión este jueves 08.01.2026. a las 3.00 de la tarde para conocer un informe sobre los resultados electorales de las elecciones generales de 2025.

– Analistas afirman que la verdadera intención de Redondo es que el pleno valide la comisión permanente que nombró a finales de 2025 al margen de la ley.

Agregó que será el pleno de 128 diputados los que decidan si es válida la declaratoria de resultados electorales o si se somete al recuento de las más de 19 mil actas. La decisión es derivada de la comisión permanente que instaló Redondo a finales de 2025 y que la oposición política no reconoce.

El informe fue elaborado por la comisión jurídica del CN y será presentado al pleno, explicó.

Redondo compareció este miércoles para dar a conocer los resultados de la reunión de la Comisión Permanente que presentó un informe sobre los hechos de las elecciones generales.

Informó que tratará el informe de la Comisión Permanente de las Elecciones Generales 2025 y tomar una decisión si se valida la declaratoria o se hace un recuento.

Redondo detalló que la votación será mediante consignación de nombres.

Luis Redondo, presidente del CN.

Argumentó que el pleno del Congreso Nacional tiene la facultad constitucional de hacer el escrutinio de los votos cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo hizo.

“Para que el pueblo hondureño conozca con certeza como se votó realmente, se respete la soberanía popular y la transparencia electoral”, declaró Redondo.

Adelantó que se hará la pregunta al pleno del Congreso Nacional si se inicia con este proceso que manda la Constitución de la República y los hondureños conozcan quieren transparencia o ratificar a quienes se dicen ganadores logrando gobernabilidad y legitimidad.

El presidente del Congreso Nacional aseveró que si el pleno vota a favor que se inicie con el proceso después de escuchar el amplio informe, se revisarán las más de 19 mil juntas receptoras de votos. AG