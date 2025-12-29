Redondo convoca a la Comisión Permanente para una sesión de trabajo este lunes a las 2:00 pm

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, realizó una convocatoria para una sesión de trabajo de la Comisión Permanente para este lunes a partir de las 2:00 de la tarde.

La reunión será en el salón de sesiones del Congreso Nacional para los nueve miembros que integran la Comisión Permanente.

Hasta el momento no se conoce la agenda de la reunión de trabajo que tratará la Comisión Permanente.

La convocatoria a una sesión de trabajo de la Comisión Permanente genera suspicacia ya que se está a dos días para que se venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la declaratoria oficial de las elecciones generales.

Si el CNE no da declaratoria oficial a más tardar el 30 de diciembre, la Constitución de la República establece que la decisión pasa al Congreso Nacional.

Sin embargo, se venció el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y Redondo nombró por segunda ocasión en su administración la Comisión Permanente. AG