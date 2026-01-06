spot_img
Nacionales

Redondo convoca a la Comisión Permanente a reunión este martes

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Rolando Redondo Guifarro, convocó este martes a sesión de trabajo de la Comisión Permanente.

La sesión está programada para realizarse hoy, martes 06 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, en Tegucigalpa, M.D.C.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el orden del día contempla Conocer análisis jurídico electoral posterior a la celebración de las Elecciones Generales 2025. IR

