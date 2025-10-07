Redondo convoca a jefes de bancada y junta directiva, pero no a sesión

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a reunión a los jefes de bancada y la junta directiva, pero no a sesión del pleno de la Cámara Legislativa.

El pasado 23 de septiembre, durante reunión de Junta Directiva y Jefes de Bancada, se entregó en físico la Agenda de los próximos trabajos legislativos junto con todas las fichas técnicas correspondientes.

De igual forma, el 24 de septiembre se remitió electrónicamente a cada Congresista toda la información completa —agenda, dictámenes y fichas técnicas— para el análisis y revisión.

En seguimiento a ello, se convoca para el día de mañana a los Jefes de Bancada y miembros de la Junta Directiva a las 2:00 pm, con el propósito de dar continuidad a la revisión de los temas pendientes en la Agenda Legislativa, escribió redondo en sus redes sociales.

La última sesión del Congreso Nacional de Honduras fue el 27 de agosto de 2025. Desde entonces, no se han realizado sesiones plenarias debido a suspensiones por falta de consensos.

El período ordinario de sesiones está programado para clausurarse el 31 de octubre de 2025, aunque se discute una posible extensión hasta enero de 2026 para temas pendientes como el presupuesto electoral. PD