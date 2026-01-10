Redondo cometió delito de traición a la patria, y esto no prescribe, puede ser juzgado en el futuro: Marlon Lara

Tegucigalpa – El diputado liberal Marlon Lara consideró que la acción del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo de aprobar un decreto de escrutinio electoral constituye un delito de traición a la patria.

Comentó que los diputados que participaron en esta sesión cometieron delito de traición a la patria, y que este hecho no tiene prescripción.

“Constituye un delito de traición a la patria, y esos delitos no prescriben, si las autoridades no proceden en este momento, en el futuro cercano esos delitos van a tener que ser juzgados por las diferentes autoridades”, declaró al noticiero TN5.

Sostuvo que ya hay un órgano encargado de la declaratoria oficial y del escrutinio que es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lara señaló que Redondo y el Partido Libertad y Refundación (Libre) están desesperados por realizar una sesión que carece de legalidad, y sin dejar ingresar al hemiciclo a 74 diputados opositores.

“No vamos a avalar ningún acto ilegal, creemos que hubo un proceso electoral que hay que respetar, hay una declaratoria que da por electos a un presidente y alcaldes”, expresó.

Alertó que Libre quiere crear confusión en el pueblo hondureño, quedarse en el poder a pesar del rechazo, y la oposición tiene que velar por la democracia y la transición en el poder.

El diputado llamó a las Fuerzas Armadas que debe garantizar la alternabilidad en el poder. AG