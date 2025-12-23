Redondo amenaza que si consejeras no llegan al CNE declaratoria será inválida

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo aseguró este martes que lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) disponga como declaratoria será inválido y al margen de la ley si las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no se presentan a las instalaciones del ente electoral.

-Redondo amenaza nuevamente con aplicar artículo 205 que faculta a Comisión Permanente del CN y contar las 19,167 actas.

En la interpretación de Redondo, difundida mediante un video transmitido en el canal oficial del Legislativo, el CNE está deslegitimado.

(Leer) Honduras contra el reloj: la demora en la declaratoria empuja al país a una crisis grave

“Las consejeras no pueden seguir actuando clandestinamente, no sesionan, no van a las instalaciones, no están presentes. Al no estar presentes y al no haber una declaratoria conforme a ley, lo que el CNE disponga como declaratoria será inválido y al margen de la ley”, dijo.

Redondo, del oficialista Libertad y Refundación (Libre) agregó que en tal sentido, en aplicación del artículo 205, numeral 7 constitucional, que faculta al Congreso Nacional para proceder conforme a la Constitución a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria.

(Leer) Ya existen elementos suficientes para una declaratoria presidencial: director electoral del CNE

“Nosotros sí vamos a revisar las 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y contar voto por voto en el proceso de escrutinio”, dijo. VC