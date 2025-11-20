Redondo amenaza con convertir sedes de los partidos Nacional y Liberal en lugares de servicios sociales

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo dijo que al pueblo hondureño ya se le olvidó que los partidos Liberal y Nacional son “ladrones”, por eso sus sedes que están aseguradas (por la OABI) y que se convertirán en espacios de trabajos sociales, pero el presidente del CCEPL, Roberto Contreras le contestó que “no es bueno tirar piedras en techo ajeno cuando se tiene techo de vidrio”.

Redondo sostuvo “son unos ladrones, las sedes todavía están aseguradas inclusive las están usando sin pagarlas y están son bienes del pueblo”.

Indicó que introducirá un decreto para que estas sedes sean convertidas en lugares de servicios sociales.

“Estas sedes se aseguraron porque se robaron dineros, en ese sentido, la sede del Partido Liberal será un anexo del Hospital Escuela para tratar a niños y adolescentes”, afirmó.

La sede de Libre también será asegurada

Tras las declaraciones de Redondo, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras dijo que «no es bueno tirar piedras en techo ajeno cuando se tiene techo de vidrio, porque cuando lleguemos los liberales vamos a investigar que paso con Sedesol, que paso con Gobernación y Justicia, entonces esto de querer aplicar el látigo anticorrupción a los demás sabiendo que cuando llueve el techo de ellos también se moja puede traer las mismas repercusiones».

Sostuvo que la sede del Partido Liberal está asegurada, pero los partidos lo que deberían de tener son carpas ya que cuando se averigüe de dónde salió el dinero para la construcción de la sede de Libre, saldrá a relucir el dinero de Sedesol, por lo que también será asegurada.

“Lo que diga Redondo es algo que viene desde hace cuatro años, que han sido de ataque, de persecución, por lo que no se dedicaron a gobernar sino a generar odio, es por ello que no sacarán ni 350 mil votos en las elecciones generales”, apuntó. IR