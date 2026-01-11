Redondo advierte que si el CNE no cuenta voto por voto el 100 % de urnas lo hará el CN

Tegucigalpa – El encargado del Congreso Nacional, Luis Redondo advirtió la noche de este sábado que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ejecuta el conteo de voto de voto de las 19 mil 167 urnas, lo hará ese poder del Estado.

El diputado Redondo participó en el Consejo de Ministros la noche de este sábado y anunció el envío de una nota al CNE para que se haga el recuento del voto por voto del total de las actas, pero que si el órgano electoral no lo realiza lo hará ese poder del Estado.

Informó que la noche del jueves cuando se aprobó el decreto para el escrutinio del total de las urnas, había 70 diputados y se finalizó la sesión con69.

“Hemos dado instrucciones para que el Congreso Nacional mande una nota al Consejo Electoral con la copia de la Gaceta para que estos inicien de inmediato el escrutinio, caso contrario, será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 205 numeral 7”, declaró en las gradas de Casa de Gobierno.

Según Redondo, se trata de un hecho histórico que se cuenten todos los votos de las 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“No importa quién es el que resulta ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de la junta receptora de votos, que se respete el voto de todo el pueblo hondureño”, concluyó. JS