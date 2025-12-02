Redondo a Trump: “No hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera”

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, criticó este martes al presidente de Estados Unidos, Donal Trump, luego de conocerse el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en aquel país por delitos de narcotráfico.

Redondo cuestionó de forma frontal la decisión, asegurando que borra años de trabajo de fiscales, jueces y agencias estadounidenses que arriesgaron su vida para llevar a juicio al exmandatario hondureño.

“No hay diferencia entre un NARCOTRAFICANTE condenado y QUIEN LO LIBERA, sin importarle que haya metido toneladas de COCAÍNA por las narices a millones de sus propios electores y contribuyentes”, expresó Redondo, en un mensaje en su cuenta de X.

El diputado presidente afirmó que Estados Unidos ha enviado un mensaje devastador al permitir que un hombre condenado por inundar de cocaína su propio territorio recupere la libertad mediante un “perdón total y completo”.

“Los fiscales y las cortes de Estados Unidos han sido burlados y pisoteados. No importa si es un hijueputa narcotraficante… si es nuestro hijueputa narcotraficante”, afirmó, citando y adaptando una frase atribuida al expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt sobre un dictador nicaragüense.

Redondo cuestionó cómo puede Estados Unidos declarar la guerra al narcotráfico y lanzar operaciones militares, mientras al mismo tiempo beneficia —dijo— a un hombre que, según las mismas cortes estadounidenses, recibió sobornos provenientes de cargamentos de cocaína y utilizó la estructura estatal hondureña para proteger a los carteles.

El presidente del Legislativo, advirtió que la decisión envía señales equivocadas tanto a los operadores de justicia como a los jóvenes que, según él, podrían interpretar el indulto como una validación del negocio ilícito.

“Este es un mal mensaje para los operadores de justicia que arriesgan la vida. Y alentador para los narcotraficantes que ponen su dinero en los modelos electorales del narcotráfico y en los bancos para lavar dinero; incluso invierten”, señaló.

Asimismo, afirmó que las familias víctimas de la violencia y el consumo de drogas quedan desamparadas ante decisiones políticas “que pesan más que las vidas de millones de estadounidenses”.

Mientras sus declaraciones generan debate, Redondo enfrenta su propio revés político. Según los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el diputado no logró asegurar los votos necesarios para su reelección y estaría quedando fuera del Congreso Nacional en el próximo período legislativo. LB