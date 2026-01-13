Redondo, a nombre del CN, remite informe electoral al MP y solicita acciones penales

Tegucigalpa – Luis Redondo, a nombre del Congreso Nacional, remitió al Ministerio Público el Informe elaborado por la Comisión Legislativa Especial de Investigación, relacionado con las Elecciones Generales 2025.

Mediante el oficio No. PCN-011-2026, de fecha 12 de enero de 2026, dirigido al Fiscal General de la República, Johel Zelaya, el Congreso Nacional trasladó el informe para que, en el ámbito de las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público, se proceda a realizar las investigaciones correspondientes.

El documento solicita que se impulsen las acciones penales que resulten procedentes, incluyendo la promoción de los requerimientos fiscales, el enjuiciamiento de los responsables y la obtención de las condenas que en derecho correspondan.

[LEER] Redondo usa cadena nacional para justificar “legalidad” del decreto que aprobó con bancada de Libre

De acuerdo a lo expresado por el Poder Legislativo, la acción se realiza en apego a la Constitución de la República, al marco legal vigente y al principio de separación de poderes.

Asimismo –citan– el Poder Legislativo reitera que continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales, garantizando que los procesos electorales se desarrollen conforme a la ley. JS