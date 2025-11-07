REDH pide transparencia y respeto al orden institucional en procesos electorales

Tegucigalpa – La Red por la Equidad Democrática (REDH), advirtió hoy sobre las amenazantes irregularidades que persisten en la gestión del transporte electoral, un elemento clave para garantizar la transparencia y credibilidad de este proceso democrático.

De acuerdo con la ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la única institución responsable de coordinar y administrar la logística electoral, incluido el transporte del material. Cualquier intento de trasladar esta función a otras Instancias, constituye una desviación de sus atribuciones y una amenaza a la independencia institucional que sustenta nuestra democracia.

En ese orden, la REDH recordó que la Constitución de la República establece con claridad que las Fuerzas Armadas deben limitarse a la función de custodiar y resguardar el material electoral, no a gestionarlo ni trasladarlo. Asignar y delegar en las Fuerzas Armadas tareas que no les corresponden, violenta la Constitución de la República, distorsiona la relaciones civiles-militares, y provoca una injerencia del sector militar en un proceso político electoral para el cual no tienen competencia.

“Asimismo, exigimos al Ministerio Público (MP) que cumpla su obligación constitucional de agilizar y presentar los resultados de la investigación sobre el proceso de transporte en las elecciones primarias. La prolongada falta de informe y resolución por parte del MP, ha generado un bloqueo administrativo y financiero que afecta directamente a las empresas de transporte que prestaron sus servicios conforme a la ley. La inacción institucional no solo genera perjuicios económicos, sino que socava la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la justicia”, señaló.

La REDH realizó un llamado firme a todas las instituciones del Estado a actuar con responsabilidad, independencia y apego al marco legal. Defender la democracia implica respetar las competencias que la ley asigna, fortalecer la confianza pública y garantizar que ningún poder se extralimite en sus funciones. Solo así podremos avanzar hacia un sistema electoral transparente, confiable y al servicio de la ciudadanía.

“Exhortamos a la ciudadanía a estar vigilantes del cumplimiento de los procesos y a constituirse en protagonistas activos de su futuro a través de la participación en el proceso de elección, ejerciendo su derecho constitucional a elegir y observar, a fin de que el proceso de elección se desarrolle en apego a la ley y la voluntad de toda y todos”, zanjó. (RO)