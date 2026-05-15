REDH exige al gobierno de Nasry Asfura un informe sobre el estado en que recibió el país

Tegucigalpa – La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), pidió este viernes al gobierno del presidente Nasry Asfura presentar un informe integral y oficial sobre las condiciones en que encontró las instituciones del Estado al asumir la administración pública hace más de 100 días.

– La organización también expresó preocupación por el proceso de elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando falta de transparencia, ausencia de criterios públicos de evaluación y riesgos de discrecionalidad política.

A través de un comunicado, la organización señaló que Honduras continúa enfrentando problemas estructurales en materia económica, social y política, agravados por factores internacionales como conflictos bélicos, crisis climáticas y dificultades de mercado. Según la REDH, este panorama requiere medidas planificadas y de largo plazo que permitan generar confianza en la ciudadanía y en los sectores que toman decisiones.

El pronunciamiento sostiene que, pese a las dificultades derivadas de la transición gubernamental, las acciones impulsadas hasta ahora por el Ejecutivo han sido inmediatas pero insuficientes para enfrentar problemas históricos del país. Entre las áreas señaladas figuran la seguridad, salud, educación, energía eléctrica, costo de vida, combate a la corrupción, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional.

La organización también cuestionó que la información proporcionada por funcionarios de gobierno se haya divulgado de manera fragmentada, argumentando que esto no sustituye la obligación de presentar un balance institucional claro, sustentado en datos públicos y accesible para toda la población.

Asimismo, la REDH indicó que un informe oficial permitiría conocer objetivamente los retos heredados, evaluar los avances de la administración y establecer responsabilidades sobre el estado en que se encontraba el aparato estatal.

Además, afirmó que la transparencia y la lucha contra la corrupción deben traducirse en investigaciones y acciones concretas, evitando que los delitos relacionados con la administración pública queden en la impunidad.

En el comunicado, la organización también expresó preocupación por el proceso de elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando falta de transparencia, ausencia de criterios públicos de evaluación y riesgos de discrecionalidad política.

La REDH advirtió que un proceso sin parámetros técnicos claros ni mecanismos suficientes de rendición de cuentas favorece acuerdos y pactos políticos por encima de la selección de perfiles con capacidad técnica, ética e independencia, situación que, a su criterio, debilita la institucionalidad democrática del país.

La organización reiteró que cualquier cambio en la estructura del Estado debe orientarse al fortalecimiento institucional y a recuperar la confianza ciudadana.

Además, subrayó que el respeto al Estado de derecho y la transparencia gubernamental “no son una concesión política, sino una obligación democrática ineludible”. IR